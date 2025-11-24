العراق يبحث تطوير قطاع الكهرباء مع كوريا الجنوبية

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية في العراق لي جون أُويل، يوم الاثنين، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع ‏الكهرباء والطاقة.‏

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن فاضل استقبل في مكتبه بمقر الوزارة في بغداد، ‏السفير الكوري، وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات ‏بين العراق وجمهورية كوريا الجنوبية.

كما أكد الوزير حرص وزارة الكهرباء على الاستفادة من الخبرات ‏الكورية في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، ولا سيما في مجال إنشاء المحطات، ‏وتطوير الشبكات، وإدخال التقنيات الحديثة في منظومات التشغيل والتحكم.

ووفقاً للبيان فقد جرى خلال اللقاء استعراض فرص مشاركة الشركات الكورية في المشاريع الحالية والمخطط ‏لها ضمن خطط الوزارة لتطوير المنظومة الكهربائية، بما يسهم في تحسين وثبات التجهيز ‏للمواطنين ودعم الخطط الحكومية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد السفير الكوري استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الحكومة العراقية، وتشجيع ‏كبريات الشركات الكورية المتخصصة على الانخراط في مشاريع وزارة الكهرباء والاستثمار في ‏السوق العراقية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. ‏