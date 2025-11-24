العراق يبحث تطوير قطاع الكهرباء مع كوريا الجنوبية
شفق نيوز- بغداد
بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية في العراق لي جون أُويل، يوم الاثنين، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الكهرباء والطاقة.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن فاضل استقبل في مكتبه بمقر الوزارة في بغداد، السفير الكوري، وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات بين العراق وجمهورية كوريا الجنوبية.
كما أكد الوزير حرص وزارة الكهرباء على الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، ولا سيما في مجال إنشاء المحطات، وتطوير الشبكات، وإدخال التقنيات الحديثة في منظومات التشغيل والتحكم.
ووفقاً للبيان فقد جرى خلال اللقاء استعراض فرص مشاركة الشركات الكورية في المشاريع الحالية والمخطط لها ضمن خطط الوزارة لتطوير المنظومة الكهربائية، بما يسهم في تحسين وثبات التجهيز للمواطنين ودعم الخطط الحكومية في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد السفير الكوري استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الحكومة العراقية، وتشجيع كبريات الشركات الكورية المتخصصة على الانخراط في مشاريع وزارة الكهرباء والاستثمار في السوق العراقية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.