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العراق وايران يرفعان اسعار الرز التايلندي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-30T06:28:08+0000
العراق وايران يرفعان اسعار الرز التايلندي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الأرز المُصدَّر من تايلاند هذا الأسبوع بفعل زيادة الطلب من أسواق الشرق الأوسط وخاصة العراق وايران، بينما لم تتغير أسعار الأرز الهندي والفيتنامي.

وتم تحديد أسعار الأرز المكسورة بنسبة 5 ٪ في تايلاند عند 432 - 435 دولاراً للطن، ارتفاعًا من 410 دولارات إلى 414 دولارًا في الأسبوع الماضي.

وقال تاجر مقيم في بانكوك "كان هناك زيادة في الطلب من أسواق مثل العراق وإيران وأيضاً بسبب تحسن العلاقات مع السعودية".

وأضاف أن انخفاض العملة التنايلندية "البات" مقابل الدولار  ساهم ايضاً في ارتفاع اسعار الرز هذا الاسبوع ، مبيناً أن تكاليف الشحن، التي تمثل تحديًا كبيرًا لتصدير الأرز التايلاندي، تم تجنبها أيضًا لأن المشترين من الشرق الأوسط أرسلوا شحناتهم الخاصة لشراء الأرز.

وتم تسعير أكبر مصدر للهند مكسور بنسبة 5 ٪ من الصنف المسلوق المكسور بسعر 361 دولارًا إلى 365 دولارًا للطن، دون تغيير عن الأسبوع الماضي.

وتم عرض الأرز المكسور بنسبة 5٪ في فيتنام بسعر 415 دولاراً للطن يوم الخميس، دون تغيير عن الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قد ترتفع الأسعار في الأسابيع المقبلة مع انخفاض الإمدادات مع اقتراب انتهاء موسم حصاد الشتاء والربيع، حسبما قال تاجر في مدينة هوشي منه الفيتنامية.

وأضاف التاجر "يتردد التجار في توقيع عقود تصدير جديدة بانتظار ارتفاع الأسعار".

 

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