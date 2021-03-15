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العراق أكبر مورد خام للهند في شباط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-15T08:10:12+0000
العراق أكبر مورد خام للهند في شباط

شفق نيوز/ أفادت بيانات من مصادر تجارية، يوم الاثنين، أن العراق احتل المرتبة الأولى كأكبر مورد للهند في شباط.

وأظهرت البيانات أن العراق ظل أكبر الموردين للهند بالرغم من نزول المشتريات 23 بالمئة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 867 ألفا و500 برميل يوميا.

وحسب البيانات ان الولايات المتحدة تخطت السعودية لتصبح ثاني أكبر مورد نفط للهند في الشهر الماضي، حيث ارتفعت 48 بالمئة لتصل الى 545 ألفا و300 برميل يوميا في شباط مقارنة مع الشهر السابق، مما يشكل 14 بالمئة من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي.

في المقابل، أظهرت البيانات نزول واردات شباط من السعودية 42 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق إلى أدنى مستوى في عشر سنوات عند 445 ألفا و200 برميل يوميا. 

ويصدر العراق اكثر من 65 % من النفط الخام الى دول اسيا وخاصة الهند والصين.

 

 

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