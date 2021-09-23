سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق أكبر مصدري النفط للهند في آب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-23T09:17:29+0000
العراق أكبر مصدري النفط للهند في آب

شفق نيوز/ اظهرت بيانات في قطاع النفط ان العراق أكبر مصدري النفط للهند في اب، مع ارتفاع واردات الهند من النفط الخام خلال الشهر الماضي.

ووفقا للبيانات فإن العراق ظل على رأس أكبر المصدرين للنفط الخام للهند، تلته السعودية، فيما صعدت الولايات المتحدة للمركز الثالث، بعد أن قفزت 4 مراكز، وظلت الإمارات في المركز الرابع، بينما تراجعت نيجيريا 3 مراكز لتصبح في المركز السادس.

وأظهرت بيانات من مصادر في قطاع النفط أن واردات الهند من النفط الخام ارتفعت لأعلى مستوى في 4 أشهر في أب الماضي، بعدما وصلت في تموز لأدنى مستوى منذ ما يقارب العام، وذلك مع شراء مصافي التكرير كميات إضافية من الخام من أميركا اللاتينية والولايات المتحدة.

واشترت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، 4.2 مليون برميل يومياً الشهر الماضي مع اعتزام بعض المصافي تعزيز إنتاجها توقعاً لتنامي الطلب في موسم الاحتفالات.

وكان نحو خُمس الواردات الهندية في أغسطس من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، إذ حجزت المصافي شحنات من مناطق بعيدة في نهاية مايو ويونيو للاستفادة من فروق الأسعار، وأدى ذلك لتراجع في حصة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لما أظهرته البيانات.

وانخفضت حصص خامات الشرق الأوسط من واردات الهند في أغسطس إلى 61.8 في المئة من 64.7 في المئة في الشهر السابق بينما انخفضت الواردات من أفريقيا من 16.7 إلى 14.1 في المئة.

وأدى ذلك لخفض حصة أوبك من واردات الهند الإجمالية إلى 67.7 في المئة من 77.6 في المئة.

related

العراق أكبر مورد خام للهند في شباط

Date: 2021-03-15 08:10:12
العراق أكبر مورد خام للهند في شباط

إنتاج أوبك+ يرتفع إلى أعلى مستوى والعراق يفاقم الامتثال

Date: 2021-05-11 07:44:56
إنتاج أوبك+ يرتفع إلى أعلى مستوى والعراق يفاقم الامتثال

خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

Date: 2021-06-03 06:32:48
خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

العراق يعلن الاتفاق على ضخ 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من تشرين الاول المقبل

Date: 2021-09-01 19:18:46
العراق يعلن الاتفاق على ضخ 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من تشرين الاول المقبل

خام البصرة الخفيف يسجل اعلى الأسعار في أوبك

Date: 2021-09-23 07:38:06
خام البصرة الخفيف يسجل اعلى الأسعار في أوبك

العراق يعلن صادراته النفطية وارتفاع طفيف بايراداته المالية لشهر كانون الثاني

Date: 2021-02-01 12:15:12
العراق يعلن صادراته النفطية وارتفاع طفيف بايراداته المالية لشهر كانون الثاني

وزير النفط يستعرض أوراق العراق: سنكون الأكثر قدرة على التصدير

Date: 2021-02-25 09:07:11
وزير النفط يستعرض أوراق العراق: سنكون الأكثر قدرة على التصدير

سومو: الأردن يفاوض العراق لتجديد عقد شراء النفط

Date: 2021-01-04 09:15:24
سومو: الأردن يفاوض العراق لتجديد عقد شراء النفط