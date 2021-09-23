العراق أكبر مصدري النفط للهند في آب

شفق نيوز/ اظهرت بيانات في قطاع النفط ان العراق أكبر مصدري النفط للهند في اب، مع ارتفاع واردات الهند من النفط الخام خلال الشهر الماضي.

ووفقا للبيانات فإن العراق ظل على رأس أكبر المصدرين للنفط الخام للهند، تلته السعودية، فيما صعدت الولايات المتحدة للمركز الثالث، بعد أن قفزت 4 مراكز، وظلت الإمارات في المركز الرابع، بينما تراجعت نيجيريا 3 مراكز لتصبح في المركز السادس.

وأظهرت بيانات من مصادر في قطاع النفط أن واردات الهند من النفط الخام ارتفعت لأعلى مستوى في 4 أشهر في أب الماضي، بعدما وصلت في تموز لأدنى مستوى منذ ما يقارب العام، وذلك مع شراء مصافي التكرير كميات إضافية من الخام من أميركا اللاتينية والولايات المتحدة.

واشترت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، 4.2 مليون برميل يومياً الشهر الماضي مع اعتزام بعض المصافي تعزيز إنتاجها توقعاً لتنامي الطلب في موسم الاحتفالات.

وكان نحو خُمس الواردات الهندية في أغسطس من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، إذ حجزت المصافي شحنات من مناطق بعيدة في نهاية مايو ويونيو للاستفادة من فروق الأسعار، وأدى ذلك لتراجع في حصة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لما أظهرته البيانات.

وانخفضت حصص خامات الشرق الأوسط من واردات الهند في أغسطس إلى 61.8 في المئة من 64.7 في المئة في الشهر السابق بينما انخفضت الواردات من أفريقيا من 16.7 إلى 14.1 في المئة.

وأدى ذلك لخفض حصة أوبك من واردات الهند الإجمالية إلى 67.7 في المئة من 77.6 في المئة.