العراق سابعاً.. تراجع الصادرات النفطية إلى أميركا وسط تصدر كندا للائحة

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأحد، أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي تراجعت خلال الأسبوع الماضي، ليحل العراق في المرتبة السابعة بين أكبر موردي النفط الخام إلى السوق الأميركية.

وبحسب البيانات الأسبوعية، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغت واردات أميركا من النفط الخام العراقي 67 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، انخفاضاً من 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع الذي سبقه.

وأظهرت البيانات أن الواردات الأمريكية من الخام العراقي شهدت تذبذباً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ سجلت 109 آلاف برميل يومياً في 10 نيسان، قبل أن تنخفض إلى 48 ألف برميل في 17 نيسان، ثم ترتفع إلى 195 ألف برميل في 24 نيسان، لتتراجع إلى 76 ألف برميل في مطلع أيار، وصولاً إلى 67 ألف برميل يومياً في أحدث قراءة.

وتصدرت كندا قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط الخام إلى الولايات المتحدة بواقع 3.792 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ713 ألف برميل يومياً، ثم المكسيك بـ383 ألف برميل، والبرازيل بـ173 ألف برميل، فيما جاءت السعودية خامساً بـ155 ألف برميل يومياً، تلتها كولومبيا بـ154 ألف برميل.

وحل العراق في المرتبة السابعة بواقع 67 ألف برميل يومياً، فيما لم تستورد أميركا أي كمية من نيجيريا وليبيا.

وأظهرت البيانات عدم تسجيل واردات نفطية من دول أخرى مدرجة ضمن القائمة مثل الكويت والجزائر وأنغولا والكونغو وغينيا الاستوائية والنرويج وروسيا وترينيداد وتوباغو والمملكة المتحدة خلال الفترة ذاتها.