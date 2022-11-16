سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق رابعاً في قيمة العقود الموقعة بمنطقة الشرق الأوسط خلال شهر 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-16T09:58:01+0000
العراق رابعاً في قيمة العقود الموقعة بمنطقة الشرق الأوسط خلال شهر 

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "ميد" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن العراق جاء رابعا في قيمة العقود الموقعة بمنطقة الشرق الأوسط خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت المجلة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن قيمة مؤشر "ميد بروجكتس" أظهر أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بات ثالث أفضل شهر لأسواق الشرق الأوسط  هذا العام من حيث العقود الممنوحة، مبينة أن إجمالي صفقاتها الموقعة بلغ 11.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

واضافت ان العراق جاء في المركز الرابع على مستوى المنطقة في قيمة العقود التي تم تسريبها خلال شهر تشرين الأول الماضي، إذ منح عقوداً  بقيمة 698 مليون دولار أمريكي.

وأشارت المجلة إلى أن "السعودية تصدرت ترتيب إرساء العقود للمشاريع بقيمة 4.6 مليارات دولار كان معظمها في قطاع الكهرباء، وحلت قطر في المرتبة الثانية بصفقة واحدة في قطاع الغاز بقيمة 4.5 مليارات دولار، بينما حلت الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث صفقات تشرين الأول ، فيما احتلت الكويت المرتبة الخامسة على مستوى المنطقة بعد أن أرست عقوداً بقيمة 93 مليوناً.

 

related

الحكومة العراقية تؤشر "التحدي الأكبر" لاقتصاد البلاد

Date: 2022-01-20 06:14:56
الحكومة العراقية تؤشر "التحدي الأكبر" لاقتصاد البلاد

للشهر الثاني.. العراق أكثر الدول استيراداً من الأردن  

Date: 2022-09-12 06:04:09
للشهر الثاني.. العراق أكثر الدول استيراداً من الأردن  

توقعات عالمية بتقليص عجز الحساب الجاري للعراق العام المقبل

Date: 2020-09-09 08:39:28
توقعات عالمية بتقليص عجز الحساب الجاري للعراق العام المقبل

تحذير نيابي.. منافذ حدودية غير رسمية تبطش بالاقتصاد العراقي

Date: 2021-08-10 10:52:47
تحذير نيابي.. منافذ حدودية غير رسمية تبطش بالاقتصاد العراقي

آخر احصاء.. 3% نسبة مساهمة القطاع الصناعي في العراق

Date: 2022-02-14 05:38:22
آخر احصاء.. 3% نسبة مساهمة القطاع الصناعي في العراق

العراق يتصدر قائمة الدول العربية بالنمو الاقتصادي لعام 2022

Date: 2022-10-12 05:50:24
العراق يتصدر قائمة الدول العربية بالنمو الاقتصادي لعام 2022

موديز: العراق سيشهد انخفاضاً كبيراً بالإيرادات المالية

Date: 2020-09-15 06:57:04
موديز: العراق سيشهد انخفاضاً كبيراً بالإيرادات المالية

حسابات العراق في تموز تنذر بخطر كبير: الدولة عاجزة عن إيجاد بديل للنفط

Date: 2021-09-14 09:29:02
حسابات العراق في تموز تنذر بخطر كبير: الدولة عاجزة عن إيجاد بديل للنفط