العراق رابعاً في قيمة العقود الموقعة بمنطقة الشرق الأوسط خلال شهر 

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "ميد" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن العراق جاء رابعا في قيمة العقود الموقعة بمنطقة الشرق الأوسط خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت المجلة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن قيمة مؤشر "ميد بروجكتس" أظهر أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بات ثالث أفضل شهر لأسواق الشرق الأوسط هذا العام من حيث العقود الممنوحة، مبينة أن إجمالي صفقاتها الموقعة بلغ 11.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

واضافت ان العراق جاء في المركز الرابع على مستوى المنطقة في قيمة العقود التي تم تسريبها خلال شهر تشرين الأول الماضي، إذ منح عقوداً بقيمة 698 مليون دولار أمريكي.

وأشارت المجلة إلى أن "السعودية تصدرت ترتيب إرساء العقود للمشاريع بقيمة 4.6 مليارات دولار كان معظمها في قطاع الكهرباء، وحلت قطر في المرتبة الثانية بصفقة واحدة في قطاع الغاز بقيمة 4.5 مليارات دولار، بينما حلت الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث صفقات تشرين الأول ، فيما احتلت الكويت المرتبة الخامسة على مستوى المنطقة بعد أن أرست عقوداً بقيمة 93 مليوناً.