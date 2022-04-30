العراق خامس أكبر مصدر للنفط لأمريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مصدر للنفط الى امريكا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5173 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 110 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5283 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 242 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، وهو بذلك يأتي بالمرتبة الخامسة كأكبر مصدر للنفط من بين الدول العشرة الرئيسية المصدرة لأمريكا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.510 ملايين برميل يومياً، تلتها السعودية بمعدل 438 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من المكسيك بمعدل 391 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 364 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة فأن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت بمعدل 108 الاف برميل يومياً، ومن ترينداد توباغو بمعدل 72 الف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 48 الف برميل يومياً، فيما لم يتم استيراد اي كمية من نيجيريا او روسيا".