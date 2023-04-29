العراق خامس أكبر مستورد من تركيا في شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق جاء خامسا كأكبر مستورد من تركيا في شهر آذار 2023، مبينة ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 4.4٪ و 3.4٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر اذار بلغت 23 مليارا و 595 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.4 بالمائة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، مبينة أن "واردات تركيا في اذار بلغت 31 مليار و 936 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.4 بالمائة، عن نفس الفترة من عام 2022.

وأشارت إلى أن "العراق جاء خامساً في صادرات تركيا لدول العالم في شهر آذار الماضي بقيمة 1 مليار و 112 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بـ 2 مليار و 6 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ 1 مليار و 384 مليون دولار، ومن ثم ايطاليا ثالثا بـ 1 مليار و191 مليون دولار، وجاءت المملكة المتحدة رابعا بـ 1 مليار و130 مليون دولار"، مبينة ان "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 28.9٪ في آذار 2023".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.