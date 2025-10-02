العراق.. حفر واستصلاح 53 بئرا نفطيا خلال الربع الثالث من العام الحالي

شفق نيوز- البصرة

أعلنت شركة الحفر العراقية، يوم الخميس، عن إنجاز أعمال حفر واستصلاح 53 بئرا نفطيا خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، أكملت أعمال حفر واستصلاح 53 بئراً نفطياً خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025، وذلك لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في العراق".

وقال المدير العام للشركة، حسن محمد حسن، بحسب البيان، أن "الجهود المتواصلة لملاكات الشركة أثمرت عن حفر 15 بئراً نفطياً جديداً، إضافةً إلى استصلاح 38 بئراً نفطياً آخر"، مؤكداً أن "هذه النتائج تعكس كفاءة وخبرة الملاكات الوطنية والتزامها بتنفيذ خطط وزارة النفط الرامية إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن "الشركة ماضية في تطوير قدراتها الفنية والهندسية من خلال اعتماد أحدث التقنيات والتعاون المثمر مع الشركات العالمية، بما يعزز مكانة شركة الحفر العراقية كركيزة أساسية في قطاع الاستخراج النفطي".