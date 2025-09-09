العراق ثاني الدول الأكثر استيرادا للاثاث الاردني

شفق نيوز - بغداد

أعلنت غرفة صناعة الاردن، اليوم الثلاثاء، أن العراق جاء ثاني الدول العربية الاكثر استيرادا للاثاث الاردني.

وذكرت الغرفة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان منتجات القطاع شملت الأثاث المنزلي، والأثاث المكتبي والفندقي، والأبواب والنوافذ، المنتجات الخشبية المساندة، إضافة إلى منتجات التغليف والتخزين مثل الطبليات والصناديق الخشبية.

واضافت ان الاثاث ذهب 57% للاستهلاك المحلي، فيما بلغت صادرات القطاع حوالي 38 مليون دينار العام الماضي 2024، محققة معدل نمو مركب بلغ 13 بالمئة خلال آخر خمس سنوات (2019 – 2024)، لتصل 71 دولة حول العالم.

وأشارت الغرفة إلى أن، السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة بنحو 22 مليون دينار (57.9 بالمئة من إجمالي الصادرات)، تلتها العراق 13.7 بالمئة و بقيمة 5 ملايين دينار تقريبا، فيما جاءت الكويت وفلسطين بنسب متقاربة بلغت نحو 3 بالمئة لكل دولة.