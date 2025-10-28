العراق تاسع أكبر دولة استيراداً للدجاج البرازيلي

شفق نيوز- بغداد

اعلنت الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني ABPA، ان العراق حلّ بالمرتبة التاسعة بين أكثر الدول استيراداً للدجاج البرازيلي عام 2024.

وقالت الجمعية في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد في عام 2024 لحوم الدجاج من البرازيل بما مقداره 179 الفا، و884 طنا بارتفاع بلغ 18.23% عن عام 2023 الذي بلغ الاستيراد الدجاج فيه من البرازيل 152 ألفا، و271 طنا".

واضافت ان "العراق جاء تاسعا من أصل 25 دولة استوردت الدجاج من البرازيل خلال العام الماضي"، مبينة أن "الصين جاءت اولا باستيرادات بلغت 562 ألف طن، تليها الإمارات ثانيا بـ 455 ألف طن، تليها اليابان ثالثا بـ 443 ألف طن، تليها السعودية رابعا بـ 370 الف طن".

وتابع ان "جنوب افريقيا جاءت خامسا بـ 325 ألف طن، تليها الفلبين سادسا بـ234 ألف طن، تليها الاتحاد الأوروبي سابعا 231 ألف طن، تليها المكسيك ثامنا بـ 212 ألف طن تلاها العراق، وجاءت كوريا الجنوبية عاشرا بـ 155 الف طن".