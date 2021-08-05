العراق بين أكثر دول العالم استيراداً للمجوهرات التركية

شفق نيوز/ كشفت وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك، عن بيانات متعلقة بصادرات المجوهرات في البلاد، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي.

ووفقاً لهذه المعطيات فقد حققت صادرات قطاع المجوهرات في تركيا، نمت بنسبة 48.5 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

وبلغ إجمالي صادرات المجوهرات بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2021، مليارين و916 مليون و544 ألف دولار، وبهذا، حلّت المجوهرات في المركز الرابع ضمن القطاعات التي سجلت أكبر نسبة نمو في تركيا.

وحلت الولايات المتحدة في المركز الأول ضمن البلدان الأكثر استيرادا للمجوهرات التركية، وذلك بواقع 454 مليونا و167 ألف دولار، أي بزيادة بلغت 69.3 بالمئة.

وفي المركز الثاني، جاءت المملكة المتحدة بـ 350 مليونا و955 ألف دولار، تلتها الإمارات بـ 338 مليونا و795 ألف دولار.

كما استوردت العراق، خلال هذه الفترة، مجوهرات تركية بقيمة 165 مليون و429 ألف دولار، لتكون بذلك إلى جانب الإمارات من أكثر البلدان العربية والعالمية استيراداً للمنتجات التركية في هذا المجال.