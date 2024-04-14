العراق بالمرتبة السابعة عربيا بسعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

شفق نيوز/ حلّ العراق في المرتبة السابعة من بين 10 دول عربية من حيث القدرة الاستيعابية لتوليد الكهرباء الطاقة المتجددة بنهاية 2023 ، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، و نجاح العديد منها في زيادة قدرة المصادر المتجددة بصورة ملحوظة على أساس سنوي خلال العام الماضي (2023)، خاصة السعودية والإمارات والمغرب.

وتشهد مشروعات الطاقة المتجددة عربيًا خلال السنوات الأخيرة اهتمامات كبيرة من صنّاع السياسات بالمنطقة، في ظل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سواء لأسباب اقتصادية أو بيئية.

وتابعت الوكالة في تقريرها، ان دول المنطقة تمتلك مستهدفات طموحة لنسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، تتراوح ما بين 20 و60% حسب اختلاف خطة كل دولة، وتُظهر التنافس القائم بالمنطقة، رغم استقرار السعة لديها على أساس سنوي، واصلت مصر تصدُّرها قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة بنهاية 2023 بنحو 6.709 غيغاواط، وفق بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة.

فيما جاءت الإمارات ثانيا بقدرة 6.052 غيغاواط في عام 2023 مقابل 3.597 غيغاواط في 2022، وجاءت المغرب ثالثا بقدرة 4.105 غيغاواط مقابل 3.725 غيغاواط في 2022، وجاءت السعودية رابعا بقدرة 2.689 غيغاواط مقابل 834 غيغاواط في 2022، وجاء الاردن خامسا بقدرة 2.621 غيغاواط مقابل 2.597 غيغاواط في 2022، وجاءت السودان سادسا بقدرة 1.817 غيغاواط بنفس القدرة عن 2022 .

وجاء العراق في المركز السابع عربيا بقدرة 1.599 غيغاواط في نهاية 2023، وهي نفس القدرة في 2022 ،فيما جاءت سوريا ولبنان وقطر بـ 1.557 ،1.297 ، 824 غيغاواط على التوالي في نهاية 2023 ونفس القدرة في عام 2022.

ونجحت دول عربية أخرى لم تأتِ ضمن قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، في رفع القدرة خلال العام الماضي ، ومن بين تلك الدول جاءت تونس، التي شهدت رفع سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.817 غيغاواط في عام 2023، مقابل 0.508 غيغاواط في عام 2022.

كما نمت سعة توليد الكهرباء المتجددة في سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 0.722 غيغاواط، مقابل 0.705 غيغاواط خلال عام 2022.

وفي اليمن، ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.290 غيغاواط، مقابل 0.264 غيغاواط خلال العام السابق.

كما نجحت موريتانيا في زيادة سعة توليد الكهرباء المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.260 غيغاواط، مقابل 0.123 خلال عام.