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    • العراق الثامن عربياً في الاستثمارات الأجنبية لعام 2025

    العراق الثامن عربياً في الاستثمارات الأجنبية لعام 2025
    2026-07-13T09:35:12+00:00

    شفق نيوز- بغداد

    أظهر تصنيف صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن العراق حلّ في المرتبة الثامنة عربياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025.

    وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) – تقرير الاستثمار العالمي 2026، جاء العراق في المرتبة الثامنة عربياً ضمن أكبر الدول العربية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025، بعدما سجل تدفقات استثمارية بلغت 0.4 مليار دولار.

    وتصدرت الإمارات القائمة العربية باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 63 مليار دولار، تلتها الكويت بـ36 مليار دولار، ثم السعودية بـ27 مليار دولار، فيما جاءت قطر في المرتبة الرابعة بـ3.3 مليارات دولار.

    وضمت بقية القائمة المغرب باستثمارات بلغت 0.8 مليار دولار، ومصر 0.7 مليار دولار، والبحرين 0.6 مليار دولار، ثم العراق 0.4 مليار دولار، ولبنان 0.3 مليار دولار، وأخيراً سلطنة عُمان بـ0.2 مليار دولار.

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