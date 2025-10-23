الشهر المقبل.. العراق يتجه لتصدير 12 شحنة من نفط كركوك عبر تركيا

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بأن العراق سيبدأ بتصدير شحنات من نفط كركوك عبر تركيا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبحسب "برنامج تحميل" الذي اطلعت عليه "رويترز"، فإن العراق من المقرر أن يُحمّل 12 شحنة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي في الشهر المقبل.

ويشير البرنامج إلى أن إجمالي الشحنات سيصل إلى 250 ألف برميل يومياً الشهر المقبل.

واستؤنفت صادرات كركوك من ميناء جيهان في أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل بعد توقف لعامين ونصف العام.