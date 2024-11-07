السوداني يعلن نسب إنجاز المشاريع الأساسية في ميناء الفاو الكبير

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن نسب إنجاز المشاريع الأساسية في ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

جاء ذلك خلال إجرائه جولة بحرية اطلع خلالها على المشاريع الأساسية في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، رافقه خلالها وزير النقل، ومحافظ البصرة، وعدد من النواب والمستشارين، ومدير عام الموانئ.

وابتدأ السوداني جولته وفقاً لبيان صادر عن مكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، بالأرصفة الخمسة التي رعى مراسم تسلمها اليوم، ثم اطلع على المشاريع الأخرى التي بدأها بساحة الحاويات وجدار الرصيف الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه (100%)، ثم انتقل إلى النفق المغمور الذي بلغت نسبة إنجازه (58.47%)، ويعد أحد أهم مشاريع طريق التنمية.

واطلع السوداني من خلال جولته أيضاً على تقدم العمل في القناة الملاحية التي تبلغ نسبة الإنجاز فيها (77.41%)، واختتم سيادته جولته بالاطلاع على الأعمال الجارية في الطريق الرابط بين ميناء الفاو والطريق السريع الذي يمثل بداية لطريق التنمية الاستراتيجي، وقد وصلت نسبة تقدم العمل في الطريق الرابط إلى (92.42%).

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال السوداني خلال مراسم حفل تسلّم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة من الشركة الكورية المنفذة للعمل، إن حكومته واجهت "تحديات كبيرة" في البدء بتنفيذ مشروع طريق التنمية الحيوي، معتبراً مشروع ميناء الفاو الكبير بأنه سيحول الوضع الجغرافي التاريخي للعراق.