السوداني يعلن توسعة في مصفاة نفطية جنوبي العراق ستسهم في تخفيض استيراد البنزين

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عـن بـدء العمل في مشروع توسعة مصفاة الشنافية في محافظة الديوانية جنوبي العراق، وذلك في أولى محطات زيارته التفقدية الى المحافظة التي وصلها صباح اليوم السبت.

واكد السوداني عزم الحكومة على تطوير القطاع النفطي، واتمام المشاريع التي تلبي حاجة المواطنين من الوقود.

وقال أيضا إنه تم وضع التصاميم الخاصة بتوسعة مصفاة الشنافية، الذي سيعمل على زيادة طاقة الإنتاج في المصفاة مـن 20 الـف برميـل يومياً الـى 90 الف برميـل يومياً، بإضـافة وحـدة تكريـر بطـاقـة 70 الـف برميـل في اليـوم، مؤكدا انه تم التوجيه بأن يكون الانتاج متوافقا مع المتطلبات البيئية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيادة ستسـهم في تخفيض استيراد البنزين وزيـت الـغـاز، وتـوفير كميـات فائضـة مـن منتوج الغـاز السـائل وزيت الوقود، ذات المـردود الاقتصـادي الكبيـر، كما سيوفر المشروع بحدود ثلاثة آلاف فرصة عمل، لتشغيل أيادٍ عاملـة محلية.

وحضر حفل بدء العمل بتوسعة المشروع محافظ الديوانيـة و وكيـل وزارة النفط لشؤون المصافي.