السوداني يتسلّم رسمياً المقطع الأول من طريق التنمية الرابط بين ميناء الفاو وسفوان

شفق نيوز- البصرة

أجرى رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، التسلّم الرسمي للطريق الرابط بين ميناء الفاو و مدينة سفوان، في إطار جهود الحكومة لتفعيل البنى التحتية الداعمة لتشغيل ميناء الفاو الكبير وترسيخ دوره كمركز لوجستي إقليمي.

وقال مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، "إن المشروع الذي جرى تسليمه اليوم يُعد المقطع رقم واحد من طريق التنمية، وهو من المشاريع الاستراتيجية والمهمة لتهيئة تشغيل ميناء الفاو، فضلاً عن إدخال الجزء الأول من طريق التنمية إلى حيّز العمل الفعلي".

وأضاف أن "طول الطريق يصل إلى 63 كيلومتراً، ويتضمن مجسرين رئيسيين، ويمرّ داخل النفق المغمور من جهتي ميناء الفاو باتجاه ميناء أم قصر وبالعكس، ما يمنحه أهمية لوجستية كبيرة في حركة النقل التجاري".

وأشار الفرطوسي إلى أن "المشروع يشتمل أيضاً على عدد من العبارات الكونكريتية الأنبوبية والعبارات الصندوقية، مما يعزز من جاهزية المسار وقدرته على استيعاب حركة النقل المستقبلية المرتبطة بميناء الفاو وطريق التنمية".

وافتتح السوداني، صباح اليوم الخميس، المقطع الأول من طريق التنمية، الرابط بين ميناء الفاو الكبير والطريق الدولي السريع في محافظة البصرة بطول (63) كم.