السوداني لوفد من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين: العراق مليء بالفرص

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، لوفد من رجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، توفر الفرص الاستثمارية في العراق.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوفد الإماراتي برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية السيد عبد الله محمد المزروعي.

ونقل البيان عن السوداني تأكيده "أنّ زيارتهم (الوفد الاماراتي) للعاصمة بغداد تعكس العلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين، والرغبة في فتح المزيد من آفاق التعاون الاقتصادي المشترك".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أنّ "العراق تتوفّر فيه فرصٌ استثمارية طموحة، وهو مهيّأ لقفزة اقتصادية نوعية، من شأنها النهوض بالتنمية المستدامة وتحقيق كامل أهدافها"، مشيراً إلى "الاستثمارات الكبيرة المتحقّقة بالعراق في مجالي الطاقة والبتروكيماويات".

وأكد السوداني؛ أنّ لدى الحكومة برنامجاً تنفيذياً واضحاً، وهي جادّة في مواجهة البيروقراطية وتقديم كلّ التسهيلات اللازمة من أجل خلق بيئة استثمارية ناجحة.

من جانبه عبّر الوفد الإماراتي عن خالص شكره لحسن الاستقبال، وأكّد تطلعه الكبير للاستثمار في العراق، والتنسيق العالي مع المؤسّسات الحكومية والقطاع الخاص العراقي؛ من أجل بناء شراكات استثمارية هادفة، تصبّ في خدمة البلدين الشقيقين، ومصالح شعبيهما، وفق البيان.