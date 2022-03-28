الزراعة العراقية تعزو سبب انخفاض أسعار البيض الى زيادة الانتاج المحلي والتهريب

شفق نيوز/ عزت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، تذبذب أسعار بيض المائدة إلى ضخ كميات كبيرة من قبل المنتجين الى جانب استمرار تهريب البيض الى العراق، مشيرة الى ان الحكومة لم تستجب لغاية الان لمطلب دعم المنتجين بالأعلاف.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "انخفاض أسعار البيض في الاسواق المحلية يرجع الى ضخ المنتجين المحليين لكميات كبيرة منه في الأسواق المحلية، اضافة الى دخول البيض المهرب من الخارج مما اثر على استقرار اسعاره، على الرغم من وجود اكتفاء ذاتي من الانتاج المحلي".

واشار الى ان "المنافذ الحدودية غير مسيطر عليها وبالتالي فان كميات من البيض تدخل تهريبا"، مبينا ان "الوزارة دعت المنتجين لضبط ايقاع الاسعار حتى لا تكون هناك حجة لفتح الاستيراد".

واضاف ان "الوزارة طالبت الحكومة بدعم المنتجين بالاعلاف الا انه ليس هناك استجابة حتى هذه الساعة بحجة عدم وجود سيولة مالية والامور تخضع للموازنات ولمجلس الوزراء".

واكد ان الوزارة "طالبت بدعم ليس فقط قطاع الدواجن وانما القطاع الزراعي كافة للنهوض به ليكون مساهماً فاعلاً في الاقتصاد الوطني".

يذكر ان اسعار البيض انخفضت لتصل الى 4 الاف دينار للطبقة الواحدة بعدما تخطت سعر 7 الاف دينار خلال الثلاثة الاشهر الماضية، مما ادى الى مطالبة منتجي البيض المحلي بدعمهم بالاعلاف نتيجة انخفاض اسعار البيض وتكبدهم خسائر مالية حسب ادعائهم.