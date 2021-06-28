الزراعة العراقية: التجار يتلاعبون بالأسعار لغياب الأمن الاقتصادي

شفق نيوز/ اكدت وزارة الزراعة، يوم الاثنين، استعدادها لتشكيل قوة أمنية للسيطرة على السوق وتحديد اسعار المواد الغذائية، معربة عن استيائها من غياب الأمن الاقتصادي والرقابة الصحية عن السوق.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، لوكالة شفق نيوز "للأسف لا يوجد أمن اقتصادي ولا رقابة صحية لمتابعة السوق بشكل يومي والسيطرة على اسعار المواد الغذائية وتحديدها".

وأضاف أن "التجار اصبحوا يتلاعبون بالأسعار ويبيعون المواد الغذائية بالسعر الذي يرونه مناسبا لهم"، مشيرا إلى أن "وزارة التجارة ليس لها علاقة بمتابعة الاسعار في السوق".

وتابع النايف "بإمكان وزارة الزراعة تشكيل قوة أمنية للمتابعة والسيطرة على السوق والحفاظ على الاسعار بشكل صحيح وبيع المواد الغذائية للمواطن بالسعر الصحيح والمناسب، لكن القانون لا يسمح بذلك".

ودعا النايف، القوات الأمنية إلى متابعة ما بعد الانتاج وفرض السيطرة على السوق وتحديد أسعار المواد الغذائية.