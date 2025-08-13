الرشيد: الدولار متاح في ثلاثة فروع خلال عطلة الأربعين

شفق نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، مساء اليوم الأربعاء، عن استمراره ببيع الدولار للمسافرين خلال عطلة يوم غد الخميس، عبر ثلاثة من فروعه في العاصمة بغداد، وذلك لتأمين احتياجات المواطنين وضمان الانسيابية.

وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفروع المخصصة للعمل خلال العطلة الرسمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين تشمل أبو غريب، الكرخ، والمأمون في بغداد.

وأكد المصرف في الختام حرصه على استمرار تقديم خدماته المصرفية وعدم توقف عمليات بيع الدولار خلال العطلة.