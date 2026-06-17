الذهب يواصل مكاسبه قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار السياسة النقدية الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4341.12 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم آب بنسبة 0.2% إلى 4361.10 دولاراً للأونصة.

وجاءت المكاسب بالتزامن مع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعد مؤشرات على قرب عودة الإمدادات النفطية الإيرانية إلى الأسواق العالمية، ما خفف من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

كما تترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر إعلانه في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات واسعة بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وأظهرت بيانات الأسواق المالية تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية في شهر كانون الأول المقبل إلى 59%، مقارنة بنحو 70% الأسبوع الماضي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 70.38 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1812.80 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1355.65 دولاراً للأونصة.