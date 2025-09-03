الذهب يواصل الصعود "بلا هوادة" نحو قمم غير مسبوقة

شفق نيوز- متابعة

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، متماسكة فوق مستوى 3500 دولار الرئيسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة ليلامس مستويات 3540.64 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0054 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3607.60 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 92 بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال صندوق إس.بي.جي.آر جولد تراست أكبر صندوق تداول في العالم مدعوم بالذهب، إن حيازاته ارتفعت بنسبة 1.32 بالمئة إلى 990.56 طن أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن واشنطن بحاجة إلى خفض "جاد للغاية" لأسعار الفائدة.

وكان ترامب قد انتقد مجلس الاحتياطي ورئيسه جيروم باول على مدار أشهر لعدم خفض أسعار الفائدة، كما انتقد باول مؤخرا بسبب التجديد المكلف لمقر البنك المركزي في واشنطن.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة، لتحديد حجم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تكون الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس قد نمت بمقدار 78000 وظيفة، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، مقابل 73000 وظيفة في يوليو تموز.

ومما يزيد من حالة عدم اليقين والتوترات التجارية المحتملة في السوق، قالت إدارة ترامب إنها ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي خلصت محكمة استئناف أميركية إلى أنها غير قانونية في قرار الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 40.81 دولار للأونصة. وصعد البلاتين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1412.30 دولار، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1145.69 دولار.