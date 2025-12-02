الذهب يهبط بعد صعود لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجع الذهب في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع في الجلسة السابقة، وذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعمليات جني الأرباح قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية يُتوقّع أن توجه مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4215.48 دولاراً للأوقية بحلول الساعة الـ 02:28 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجّل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر يوم الاثنين. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 4247.10 دولاراً للأوقية.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما قلّل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أميركية مهمة، من بينها تقرير وظائف القطاع الخاص (ADP) لشهر نوفمبر الذي يصدر الأربعاء، إضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعدّ المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.9% إلى 56.88 دولاراً للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.1% إلى 1659.23 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1427.62 دولاراً.