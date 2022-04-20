الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع استمرار ارتفاع الدولار وعائدات الخزانة بثقله على الطلب على السبائك.

ونزل الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1944.06 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 11 أبريل نيسان.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1944.80 دولارًا.

يوم الثلاثاء، تراجعت الأسعار إلى 1.8٪ حيث طغى ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة على تدفقات الملاذ الآمن إلى المعدن.

صمد الدولار بالقرب من أعلى المستويات الأخيرة، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.

استمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات ، حيث استعد المستثمرون لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والعوائد المرتفعة، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك السبائك غير المدرة للعائد.

وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 25.05 دولارًا للأونصة ، وتراجع البلاتين 1.4٪ إلى 976.64 دولارًا أمريكيًا ، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9٪ إلى 2394.05 دولارًا أمريكيًا.