سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-20T07:00:05+0000
الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع استمرار ارتفاع الدولار وعائدات الخزانة بثقله على الطلب على السبائك.

ونزل الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1944.06 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 11 أبريل نيسان.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1944.80 دولارًا.

يوم الثلاثاء، تراجعت الأسعار إلى 1.8٪ حيث طغى ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة على تدفقات الملاذ الآمن إلى المعدن.

صمد الدولار بالقرب من أعلى المستويات الأخيرة، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.

استمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات ، حيث استعد المستثمرون لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والعوائد المرتفعة، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك السبائك غير المدرة للعائد.

وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 25.05 دولارًا للأونصة ، وتراجع البلاتين 1.4٪ إلى 976.64 دولارًا أمريكيًا ، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9٪ إلى 2394.05 دولارًا أمريكيًا.

related

مع انخفاض الدولار الذهب يتراجع في الاسواق العراقية

Date: 2022-02-20 07:58:38
مع انخفاض الدولار الذهب يتراجع في الاسواق العراقية

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

Date: 2021-04-15 07:14:12
الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-07-21 06:03:12
انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

Date: 2021-06-10 06:57:28
الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

صعود أسعار الذهب بفعل الدولار

Date: 2021-04-29 07:35:35
صعود أسعار الذهب بفعل الدولار

ارتفاع الذهب مدعوما بتراجع الدولار

Date: 2021-05-19 08:19:21
ارتفاع الذهب مدعوما بتراجع الدولار

الذهب يرتفع مدعوما بانخفاض الدولار

Date: 2021-07-14 06:37:49
الذهب يرتفع مدعوما بانخفاض الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-08-25 06:33:47
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار