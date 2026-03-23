الذهب ينخفض دون المليون دينار للمثقال في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي أقل من مليون دينار، رغم أن التداول لا يزال محدوداً، إذ اكتفت بعض المحال بعمليات بيع وشراء بسيطة، على أن تُستأنف حركة التسعير بشكل طبيعي يوم غد بعد انتهاء عطلة العيد.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 875 ألف دينار و885 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 845 ألف دينار و855 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 975 ألف دينار، وعيار 21 نحو 930 ألفاً، وعيار 18 نحو 797 ألف دينار.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً.

يشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد تجاوزت في (21 كانون الثاني الماضي) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.