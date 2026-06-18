الذهب يقفز 1.4% بدعم من هبوط النفط بعد الاتفاق الأميركي الإيراني

شفق نيوز - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، مدعومة بانخفاض أسعار النفط بعد الإعلان عن اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف المخاوف التضخمية وعزز الطلب على المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4316.42 دولاراً للأونصة، بعد خسائر بلغت 1.7% في الجلسة السابقة.

وفي المقابل، حدّ ارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية من مكاسب المعدن الأصفر، إذ أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% - 3.75%، فيما أظهرت توقعات صناع السياسة النقدية تزايد احتمالات رفع الفائدة خلال العام الجاري.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.8% إلى 69.18 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 1.2% إلى 1757.53 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1329.99 دولاراً للأونصة.