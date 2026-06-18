النفط يهبط مجدداً بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً يمهد لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، ما عزز توقعات زيادة المعروض في الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 89 سنتاً، أو 1.12%، لتصل إلى 78.66 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 98 سنتاً، أو 1.28%، إلى 75.81 دولاراً للبرميل.

وقال محللون إن موجة البيع في أسواق الطاقة جاءت مع استمرار المتعاملين في تسعير عودة أسرع من المتوقع للنفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعد التفاهم الأخير بين واشنطن وطهران.

وتتضمن مذكرة التفاهم فترة تفاوض تمتد 60 يوماً، مع السماح بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز وإعادة حركة الشحن إلى طاقتها الكاملة خلال 30 يوماً.

وفي السياق ذاته، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نجاح تنفيذ الاتفاق وإعادة فتح المضيق قد يحول أزمة الإمدادات الحالية إلى فائض كبير في المعروض النفطي خلال عام 2027، متوقعة أن يتجاوز العرض العالمي الطلب بنحو 5.05 ملايين برميل يومياً.

كما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية نتيجة تنامي التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ويؤثر على الطلب على النفط.