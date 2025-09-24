الذهب يستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق مع ترقب بيانات أمريكية

شفق نيوز - بغداد - أربيل

استقر الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع، اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة، بانتظار بيانات التضخم الأميركية المرتقب صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 3,765.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 04:03 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,790.82 دولاراً أمس الثلاثاء. فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 3,798.50 دولاراً.

وقال باول يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يحتاج إلى مواصلة موازنة المخاطر المتنافسة المتمثلة في ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل في قرارات أسعار الفائدة القادمة، حتى مع قيام زملائه بطرح الحجج على جانبي الانقسام السياسي.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا، إن الذهب يتأثر حاليا بمؤشرات فنية في ذروة الشراء تؤدي إلى جني الأرباح وخطاب باول المتوازن، والذي افتقر إلى تلميحات واضحة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة غداً الخميس، يعقبه يوم الجمعة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتسجل 44.11 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1,484.36 دولاراً، وزاد البلاديوم 1% إلى 1,231.85 دولاراً.