الذهب يرتفع مع توقف صعود الدولار

شفق نيوز/ ارتفع سعر الذهب، يوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين بحثا عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1745.13 دولاراً للأوقية (الأونصة) الساعة 04:33 بتوقيت جرينتش، كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1746.00 دولارا.

وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين.

وتوقف صعود الدولار يوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وبالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت الفضة في العقود الفورية 1.4 بالمئة إلى 21.14 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 995.63 دولارا كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1878.00 دولارا.