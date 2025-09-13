الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم السبت ( 13 أيلول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 736 الف دينار، وسعر الشراء 732 الف دينار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 734 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 706 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 702 الف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 735 الف و 745 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 705 آلاف و 715 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 768 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 733 ألف دينار، وعيار 18 بيع 628 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم الخميس الماضي 143250 دينارا مقابل 100 دولار .