الذهب يرتفع ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، يوم الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، متجاهلة قوة الدولار، بعد أن أحيت تعليقات تيسيرية من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4147.51 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 03:03 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني، بعد تقدمه 1.8 بالمئة يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.2% إلى 4144.70 دولارا للأوقية.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا، إن الذهب مدفوع في المقام الأول بتوقعات خفض أسعار الفائدة.

وأضاف وونغ: "سيراقب المشاركون في السوق أي بيانات اقتصادية أمريكية مرتبطة بالطلب باهتمام أكبر في الوقت الحالي".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة إن أسعار الفائدة الأميركية قد تنخفض "في الأمد القريب".

ويضع المستثمرون الآن احتمالات بنسبة 81% لقيام بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

ويميل الذهب غير المدر للعائد إلى تحقيق أداء جيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 51.42 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1560.60 دولارا، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1398.88 دولارا.