الذهب يحوم قرب أعلى مستوى قياسي مع ترقب قرار فيدرالي

شفق نيوز- بغداد

استقر الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لسلسلة كلمات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصدور بيانات التضخم هذا الأسبوع، وذلك بعدما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى إمكانية مزيد من التيسير النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,691.53 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,707.40 دولاراً يوم الأربعاء الماضي. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% مسجلة 3,727.40 دولاراً للأوقية.

وتنتظر الاسواق صدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، فيما يستعد المستثمرون لمتابعة كلمات أكثر من 12 مسؤولاً في البنك المركزي هذا الأسبوع، بينهم رئيسه جيروم باول يوم غدٍ الثلاثاء.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مع استمرار التحذيرات من ضغوط التضخم، في وقت يتوقع فيه المستثمرون مزيداً من التخفيضات بواقع مرتين إضافيتين هذا العام خلال أكتوبر وديسمبر.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار السبائك الذهبية بأكثر من 40% بدعم من التوترات الجيوسياسية، وتزايد مشتريات البنوك المركزية، وسياسات التيسير النقدي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1% لتصل إلى 43.49 دولاراً للأوقية، قرب أعلى مستوى لها في 14 عاماً، بينما صعد البلاتين 0.4% إلى 1,409.47 دولاراً، والبلاديوم 0.8% إلى 1,157.75 دولاراً.