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الذهب يتراجع مع بيانات الوظائف الامريكية وارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-09T06:43:38+0000
الذهب يتراجع مع بيانات الوظائف الامريكية وارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب بنسبة 4.4 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر يوم الاثنين، حيث أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية مخاوف من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعا، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بغير فائدة.

وانخفض الذهب الفوري 2.3 بالمئة إلى 1722.06 دولار للأوقية بحلول 05:45 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار 1684.37 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 31 مارس.

تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1726.40 دولارا.

وأكدت البيانات على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى تراجع أسرع مما كان متوقعًا لتحفيز عصر الوباء على خلفية الانتعاش القوي في سوق العمل.

وعززت البيانات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، مما أضر بجاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم.

كما تراجعت الفضة بنسبة 7.5٪ مسجلة أدنى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر عند 22.50 دولارًا للأونصة في وقت سابق من الجلسة. كان آخر انخفاض بنسبة 2.6 ٪ عند 23.70 دولارا.

وهبط البلاتين 1.5 بالمئة إلى 965.50 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 عند 959.93 دولارا.

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