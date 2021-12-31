الذهب في آسيا يسجل أسوأ أداء في ست سنوات

شفق نيوز/ ارتفع الذهب صباح يوم الجمعة في آسيا ولكنه مهيأ لأكبر انخفاض سنوي له منذ ست سنوات.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.26٪ لتصل إلى 1،818.75 دولارًا بحلول الساعة 9:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2:59 صباحًا بتوقيت جرينتش). ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، يوم الجمعة. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في شهر واحد يوم الخميس.

انخفض المعدن الأصفر بنسبة 4 ٪ حتى الآن في عام 2021 وهو في طريقه لتحقيق أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2015، حيث تواصل الاقتصادات العالمية التعافي من تأثير كوفيد-19. هذا على الرغم من الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من كوفيد-19.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في شهر واحد يوم الخميس، حيث لم تكن هناك محفزات رئيسية مع وجود العديد من المتداولين في عطلة بالفعل.

ارتفعت معظم الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ صباح يوم الجمعة، بعد نتائج مؤشرات مديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي الصينية التي جاءت أفضل من المتوقع لشهر ديسمبر وارتفاع الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.

كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 50.3 وكان مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي 52.7، مع تجاوز كلا المؤشرين التوقعات وبقيا فوق علامة 50 مما يشير إلى النمو.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الخميس أن مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفضت إلى 198 ألفًا الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، صعدت الفضة والبلاتين 0.3 بالمئة، بينما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة. كما أن الفضة مهيأة لأسوأ عام لها منذ 2014 مع انخفاض بنحو 12٪. وهوى البلاتين قرابة 10 بالمئة ويتجه البلاديوم لأكبر انخفاض سنوي له منذ 2015 بهبوط نسبته 20 بالمئة.