الدينار العراقي يتحسن قليلاً مع إغلاق البورصات

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي بشكل طفيف في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات مساء اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد مساء اليوم لتسجل 141450 دينارا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 141500 دينار سجلته صباحاً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 142500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 141150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141000 دينار مقابل كل 100 دولار أميركي.