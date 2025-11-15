الدولار يواصل مكاسبه ويفتتح بداية الأسبوع مرتفعا في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 141100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 140950 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140850 دينارا مقابل 100 دولار.