لليوم الثاني .. الدولار يسجل إرتفاعاً أمام الدينار العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد و كوردستان اليوم الاحد 29 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125500 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس السبت 125300 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 126000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 125000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125500 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 125300 لكل مائة دولار امريكي.