الدولار يواصل ارتفاعه في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 141150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 140950 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140850 دينارا مقابل 100 دولار.