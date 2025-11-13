الدولار يغلق مرتفعا مقابل الدينار العراقي في نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، مع الإغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 141100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 141950 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.