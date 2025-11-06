الدولار يغلق على ارتفاع مقابل الدينار في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142500 عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 مقابل 100 دولار. .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140950 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.