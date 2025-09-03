الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 142800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142750 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.