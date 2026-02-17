الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس الاثنين 151200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 151400 دينار مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 151300 دينار مقابل 100 دولار.