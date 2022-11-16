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الدولار يرتفع في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-16T07:17:26+0000
الدولار يرتفع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم  148450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء  148400 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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