الدولار يرتفع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً جديداً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجلتا 141,450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ141,000 دينار سجلت يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 142,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140,500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل 140,950 ديناراً للبيع، و140,850 ديناراً للشراء مقابل 100 دولار.