الدولار يرتفع عالمياً

شفق نيوز/ ارتفع الدولار اليوم الجمعة وسط نغمة أكثر هدوءًا على نطاق واسع في الأسواق حيث خفت المخاوف بشأن تأثير متحور "أوميكرون".

قال علماء في جنوب إفريقيا ، حيث تم اكتشاف نوع Omicron لأول مرة الشهر الماضي ، إن اللقاحات الحالية يجب أن تحمي من الأمراض الشديدة والوفاة. حالات Omicron الثلاث التي تم تحديدها في الولايات المتحدة كما ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

واستمر مؤشر الدولار لليوم الثالث مرتفعا 0.03٪ إلى 96.117. وعلى مدار الأسبوع ، لم يتغير الدولار كثيرًا ، على الرغم من الانخفاض الحاد يوم الثلاثاء. لكن يوم الجمعة من الأسبوع الماضي ، انخفض المؤشر بنسبة 0.70٪ ، وهو أكبر انخفاض منذ مايو.

تشهد سوق المال احتمالات عالية بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع المعدل المستهدف بمقدار ربع نقطة في اجتماعه في يونيو.

وتراجع الدولار بنسبة 0.09٪ إلى 113.10 ين يوم الجمعة ، لكن ذلك جاء بعد ارتفاعه بنسبة 0.4٪ خلال الليل.

ولم يتغير اليورو كثيرًا عند 1.13025 دولارًا ، متماسكًا بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 17 شهرًا تقريبًا عند 1.1186 دولار الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.12 بالمئة إلى 0.7084 دولار في رابع جلسة خسارة.

وتمسك كل من البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الأسترالي بمواقف متشائمة ، مما يدفع إلى التراجع عن رهانات السوق التي ستضطر صناع السياسة إلى الانحناء لضغوط التضخم.