الدولار يحلق في بغداد ويهبط بأربيل.. تعرف على سعر الصرف

شفق نيوز/ ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، فيما انخفض بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150900 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس 150800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر البيع 150650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150550 ديناراً مقابل 100 دولار.