الدولار يتكبد المزيد من الخسائر أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم أمس السبت 142850 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142600 دينار مقابل 100 دولار.