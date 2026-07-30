الخام العراقي يرتفع رغم انخفاض أسعار النفط العالمية

شفق نيوز- البصرة

ارتفعت أسعار الخام العراقي، يوم الخميس، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية، في وقت سجل فيه خاما البصرة الثقيل والمتوسط مكاسب طفيفة مقارنة بالجلسة السابقة.

وصعد خام البصرة الثقيل إلى 54.04 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 0.34 دولار أو ما يعادل 0.63%، كما ارتفع خام البصرة المتوسط إلى 56.34 دولارًا للبرميل، بزيادة 0.34 دولار أو 0.61%.

وانخفضت أسعار النفط العالمية بعدما قلصت مكاسبها المسجلة في الجلسة السابقة، في وقت استمرت فيه شحنات النفط بمغادرة منطقة الشرق الأوسط رغم تصاعد التوترات العسكرية واتساع رقعة المواجهات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بمقدار 1.29 دولار لتسجل 89.45 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 56 سنتاً إلى 83.90 دولاراً للبرميل.